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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

وليد الأبارة: الهجمات الإسرائيلية تستهدف المنشآت المدنية الإستراتيجية في اليمن

اليمن
اليمن
محمود محسن
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قال وليد الأبارة، رئيس مركز الخليج واليمن للدراسات، إن هناك نوعين من الاستهداف في ما يتعلق بجماعة الحوثيين. حيث تحاول الولايات المتحدة وبريطانيا استهداف غرفة العمليات العسكرية للحوثيين، بالإضافة إلى العديد من المركبات العسكرية التابعة لهم ومنصات إطلاق الصواريخ.

وأوضح الأبارة أن الولايات المتحدة وبريطانيا تركزان بشكل مباشر على القدرات العسكرية الردعية للحوثيين، وتحاول إضعافها وتدميرها للحد من تأثيرها وتطويرها مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالضربات الأخيرة، أشار الأبارة، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنها استهدفت بشكل ممنهج البنية التحتية، لا سيما وزارة الدفاع والعديد من الثكنات العسكرية التابعة للحوثيين، موضحا أن الهجمات الإسرائيلية والضربات التي تلقاها الحوثيون خلال الأسبوعين الماضيين تمثل نوعين من الاستهداف، الأول هو الاستهدافات من الولايات المتحدة وبريطانيا، كما حدث اليوم، حيث استُهدفت المقار العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون، بالإضافة إلى بعض الثكنات العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ.

أما النوع الثاني، فقد أشار الأبارة إلى أنه يتعلق بالاستهدافات الإسرائيلية التي تستهدف المنشآت المدنية الاستراتيجية مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة، مضيفا أن هذه المنشآت، بدرجة أو بأخرى، ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي لليمن، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.

الولايات المتحدة الحوثيين وزارة الدفاع الصواريخ

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