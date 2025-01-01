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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

جومانا هاشم: ستارمر يواجه تحديات كبيرة في بداية العام الجديد |فيديو

ستارمر
ستارمر
يوسف أيمن
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قالت الإعلامية جومانا هاشم إن استطلاعات الرأي ليست آخر مصائب حكومة كيرستارمر التي تستقبل العام الجديد، مشيرة إلى أن مصير الحكومة لا يزال مجهولًا، مثلما هو الحال بالنسبة لستارمر نفسه، مضيفة أن ستارمر يواجه تحديًا كبيرًا في معرفة كيف ستكون حفلة الوداع إذا انقلب عليه حزبه قبل ناخبيه.

وأوضحت هاشم، خلال تقديمها برنامج "10 داونينج ستريت" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيلون ماسك، ربما بغطاء من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قد أعلن الحرب على حكومة ستارمر، مشيرا ماسك إلى أن شعب بريطانيا قد سئم من نظام حكومة بوليسية استبدادية تعتمد على عدالة ثنائية المستوى.

وتابعت هاشم: "ما قاله ماسك يعني أن ترامب لن يكون صديقًا ولا معينًا لحكومة ستارمر، بل قد يكون خصمًا محايدًا، والسؤال الآن، هل ينجو ستارمر من هذه الضغوط؟ ولماذا انخفضت شعبيته بسرعة صاروخية قبل أن يكمل سنته الأولى في السلطة؟"

وفي تحليلها للعام 2024، أكدت هاشم أن كيرستارمر أعاد حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عامًا من حكم حزب المحافظين، لكنها لفتت إلى أنه إذا أُتيح للناخبين البريطانيين الفرصة للعودة إلى صندوق الاقتراع، فإن حزب العمال قد يخسر السلطة هذا العام، مشيرة إلى أن فقدان الحزب لشعبيته بهذه السرعة يعود إلى الفضائح التي لاحقته منذ أسابيعه الأولى في السلطة، وليس بسبب زيادة الضرائب.

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