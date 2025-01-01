قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء استقبال العام الجديد 2025.. أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات في دقائق
حكم صيام أول رجب هل بدعة وكيف صامه النبي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
إصابة العشرات بحادث تدافع خلال احتفالات رأس السنة 2025 في قطر |شاهد
حكم طلعة أول رجب وزيارة المقابر .. اعرف الحكم ودعاء دخول القبور
«الليثي» يشعل أولى فقرات حفل رأس السنة 2025 بالقاهرة |شاهد
بدون رصاص.. السوريون يحتفلون بالعام الميلادي الجديد 2025 .. شاهد
دعاء أول رجب .. ردده الآن يقضي لك 1000 حاجة في دقائق ويفتح أبواب الخيرات
هل صيام أول رجب يكون يومًا أم ثلاثة أم 7 أيام؟.. كثيرون لا يعرفون
السيطرة على حريق محدود بمستشفى القنايات بالشرقية .. تفاصيل
الأمم المتحدة تعلن حصيلة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال 2024
الرقابة المالية تعلن اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 إجازة رسمية
دعاء الليلة الأولى في رجب 2025 .. ردّده للفجر فأبواب السماء مفتوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

نيكول سابا تتألق في حفل رأس السنة بحضور كامل العدد | شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا
تقى الجيزاوي
×

أحيت النجمة نيكول سابا قبل قليل، حفل رأس السنة بأحد النوادي فى مدينة الشروق بحضور كامل العدد من جمهورها لتختتم نيكول عامًا من النجاحات، وإعلانها عن مفاجآت مميزة خلال العام الجديد.

وحرصت نيكول على الترحيب بالجمهور الذي تفاعل معها بمجرد ظهورها على مسرح الحفل لتبدأ حفلها الغنائي وتقدم مجموعة مميزة من أهم أغانيها الحديثة والسابقة التي أحبها الجمهور ليتفاعل الجمهور بالتصفيق والهتافات كما تفاعلت نيكول مع الجمهور ولبت طلباتهم والأغنيات التي طلبوها منها.

وحرص الجمهور على التواجد في الحفل بكثافة رغم برودة الأجواء، وعقب الحفل تجمهر محبي نيكول حول سياراتها في محاولة لالتقاط الصور معها وبالفعل تفاعلت مع الجمهور وحرصت على التقاط الصور معهم، ليعيد الحفل ذكريات المشهد الشهير في فيلم التجربة الدنماركية.

ويعد الحفل هو ختام العام من النجاحات لنيكول حيث طرحت مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "الكت كاتي وخلصت خلاص وغيرها" بالإضافة إلى عدد كبير من الحفلات الناجحة بمصر وعدد من دول الوطن العربي على مدار العام.

وتحضر النجمة نيكول سابا عددا من المفاجآت لجمهورها خلال العام الجديد من خلال مجموعة من الأغنيات التي تنوي طرحها على مدار العام، بالإضافة إلى تواجدها بدور جديد ومختلف في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "وتقابل حبيب" مع النجمة ياسمين عبد العزيز وعدد كبير من النجوم وتتكتم على تفاصيل الشخصية التي تقدمها خلال رمضان حيث تعتبر جديدة من نوعها.

حفلات رأس السنة نيكول سابا حفلات نيكول سابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمول

افعل هذا الأمر فورا | تحذير عاجل من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات 2025.. صرف 11600 جنيه لفئات الحد الأقصى خلال ساعات

حكم صيام أول يوم في رجب

حكم صيام أول يوم في شهر رجب هل هو سنة.. الإفتاء تجيب

زيزو

الموضوع خلص ..إعلامي يكشف مصير زيزو

كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony»

هتدفع كام في تليفونك الجديد| كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق تليفوني Telephony؟

وزير الخارجية في عزاء شقيقه

بمسقط رأسه في أسيوط.. وزير الخارجية يتلقى العزاء في وفاة شقيقه الأكبر

موعد شهر رجب 2025

موعد شهر رجب 2025 الأربعاء أم الخميس؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحديد موعد بداية الترم الثاني | قرار نهائي من التعليم

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

حدث القرن | هذا موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

الهواتف

تطبيق إلكتروني جديد لفرض رسوم على الموبايلات| حل لمنع التهريب أم عبء على المواطن؟

المتحف المصري الكبير

خبير سياحي: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدث القرن

بالصور

إطلالة جريئة وجمال لا يُقاوم.. نيكول سابا تتألق بفستان ذهبي لامع|شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

كيف تحققي نجاحاً باهراً في 2025؟ .. خطوات بسيطة

كيف تحققي نجاحاً باهراً في 2025؟
كيف تحققي نجاحاً باهراً في 2025؟
كيف تحققي نجاحاً باهراً في 2025؟

نانسي عجرم تتألق في إطلالة ساحرة بفستان قصير.. جاذبية لا تقاوم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تزامناً مع احتفالات رأس السنة 2025 .. وكيل صحة الشرقية يتابع غرفة الأزمات|صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

ياسمين عز

اصبغي شعرك واعملى سحلب.. نصائح ياسمين عز للستات في رأس السنة

رانيا فريد يوسف

هددت أبويا بسبب الفن .. رانيا فريد شوقي تتحدث عن أسرار من حياتها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات والحرارة تحت الصفر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحديد موعد بداية الترم الثاني | قرار نهائي من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد