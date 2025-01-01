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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

رئيس هيئة التأمين الصحي يعقد اجتماعا مع مديري الفروع لمتابعة تحسين جودة الخدمات

الدكتور أحمد مصطفى
الدكتور أحمد مصطفى
عبدالصمد ماهر
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عقد  الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعاً مع مديري الفروع والمستشفيات عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور رؤساء الإدارات المركزية.

واستهل الاجتماع بالترحيب بالحضور والتوجيه بالعمل الجاد في جميع الملفات فى الفترة المقبلة .

وتمت مناقشة استراتيجيات العمل للفترة المقبلة ورفع درجة الاستعدادات في المستشفيات بالتزامن مع الأعياد .

وأكد الدكتور مصطفى على أهمية المسؤولية المشتركة لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، داعياً إلى التواصل والعمل المشترك لتلبية احتياجات المرضى.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه الفروع وآليات التعامل معها، كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطط الزمنية المحددة للمشروعات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

اجتماع مع مديري الفروع 

وقد حرص الدكتور أحمد مصطفى على التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق والتعاون بين كافة القطاعات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

تحسين كفاءة العمل وتعزيز سبل التواصل 

كما تطرق السادة رؤساء الإدارات المركزية إلى توجيه عدد من الإرشادات والتوصيات إلى السادة مديري الفروع، بهدف تحسين كفاءة العمل وتعزيز سبل التواصل بين الإدارات المختلفة.

واختتم سيادته لقاءه داعياً الحضور إلى استمرار التواصل والعمل سويا للتغلب على أي تحديات، وبحث المقترحات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة والخدمات الطبية المقدمة للمريض

الاستراتيجية درجة الاستعدادات الهيئة العامة للتأمين الصحي رؤساء الإدارات جودة الخدمات الصحية المقدمة

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