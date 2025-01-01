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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يطير للجزائر اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

لاعبي الاهلي
لاعبي الاهلي
ميرنا محمود
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نشر الإعلامي أمير هشام صور لاعبي الاهلي أثناء الاستعداد لبدء رحلتهم إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا. 

وكتب أمير هشام :الأهلي يطير إلى الجزائر اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الأبطال .

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق أمس لمواصلة التحضير لمباراة شباب بلوزداد.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد ٧ نقاط بعد الفوز على استاد أبيدجان وشباب بلوزداد في القاهرة والتعادل مع أورلاندو في جنوب أفريقيا.

الأهلي يتعادل مع إنبي في الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تعادل سلبيا مع إنبي، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

شباب بلوزداد أمير هشام الاهلي دوري الأبطال

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