رئيس الوزراء يهنئ المصريين بالعام الجديد

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري بمناسبة العام الجديد قائلا كل عام والشعب المصري والرئيس السيسي بخير .



وقال إن العام الماضي كان شديد الصعوبة لافتا إلى أنه كان له العديد من التحديات التي تجاوزنها ، لافتا إلى أن الدولة نجحت في سداد ٣٩ مليار دولار وأن الدولة قادرة علي تحمل جميع الأعباء، مؤكدا أن عام ٢٠٢٤ كان عاما صعبا جدا .



وأضاف أن الدولة فقدت ٧٠٪؜ من إيرادات قناة السويس مؤكدا أن الدولة لديها الأمل أن نتجاوز جميع التحديات مشيرا إلي أن صندوق النقد وافق علي اتمام المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري .