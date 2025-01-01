قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«صحة النواب» تكتفي بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي بقانون المسئولية الطبية
"الحياة بقت أجمل".. مصطفى شعبان يعلن كواليس تأجيل زواجه من هدى الناظر
تطبيق تليفوني.. اضغط هنا للتأكد هل عليك رسوم مستحقة على الهاتف؟
مدبولي: المصريون بالخارج لم يدفعوا شيئا على موبايلاتهم
5 توصيات للنيابة العامة لعدم تكرار مأساة وفاة اللاعب أحمد رفعت
إسرائيل: الإدارة الجديدة بسوريا تقودها جماعة جهادية متطرفة للغاية
النيابة العامة تعلن نتائج التحقيقات في وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي
نمو قوي للاستثمارات الخاصة خلال الربع الأول.. وضبط الأسعار على رأس أولويات الحكومة استعداداً لرمضان
565 جنيهًا زيادة متوقعة في أسعار الذهب بالسوق المحلية في 2024
بمرتبات مجزية.. توفير 390 فرصة عمل في القليوبية
مكتب التحقيقات الفيدرالي: نحقق في حادث نيو أورليانز وتقييمه كحادث إرهابي
أمل عمار تستقبل مديرة حاضنة رواق القاهرة بجامعة الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

المعلمين تتدخل للحفاظ على حق مدرس اعتدى عليه طالب وولى أمره

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي
×

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً يفيد بقيام طالب وولي أمره بالاعتداء على معلم بالسب والقذف ومحاولة ضربه بمدرسة الكداية الثانوية بأطفيح التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وعلى الفور قام نقيب المعلمين بتكليف، محمد عبد الله وكيل النقابة العامة، باتخاذ كافة الإجراءات التى تحفظ حق المعلم قانونيا وأدبيا ، وتكليف محامي النقابة الفرعية بمرافقة المعلم أثناء التحقيقات أمام النيابة.

وعلى الفور قام محمد عبد الله وكيل النقابة العامة بالتواصل مع أيمن كمال مدير إدارة أطفيح التعليمية، الذي أكد أن الاعتداء وقع عقب قيام المعلم بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وفصل الطالب لمدة أسبوع بسبب سوء سلوكه.

وتابع: أثار القرار غضب الطالب وولي أمره ليتفاجأ المعلم أثناء تواجده داخل المدرسة، بحضور الطالب ووالده وقيامهما بتوجيه السباب له، كما حاولا الاعتداء عليه بالضرب، ليقوم المعلم بتقديم بلاغ للنيابة ضد الطالب وولي أمره.

وأوضح محمد عبد الله وكيل النقابة العامة، أن محامي النقابة الفرعية سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حق المعلم، وتقديم  الدعم القانوني الكامل له، لضمان تحقيق العدالة ضد الطالب وولي الأمر بسبب التعدي على المعلم داخل الحرم المدرسي.

نقيب المعلمين النقابة العامة للمعلمين إدارة جنوب الجيزة التعليمية مدرسة الكداية الثانوية بأطفيح الاعتداء على معلم بالسب والقذف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download

تليفونك عليه رسوم ولا لأ؟| لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق

خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل - صورة أرشيفية

طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

رسميا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025 - صورة أرشيفية

رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

هتشحن بكام.. قائمة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن بعد الزيادة الجديدة

وزير المالية

المالية والاتصالات تحسمان الجدل: لا تطبيق رسوم بأثر رجعي على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة تحسم جدل ضريبة أجهزة المحمول

وزير التربية والتعليم

أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

مصطفى شعبان وهدى الناظر

بعد الإعلان رسميا.. تفاصيل زواج مصطفى شعبان

ترشيحاتنا

يسرائيل كاتس

وزير دفاع إسرائيل: إذا لم تفرج حماس عن الأسرى فإنها ستتلقى ضربات غير مسبوقة

ارشيفي

سوريا تدرس تمديد صلاحية جواز السفر وتخفيض الرسوم لمواطنيها بالخارج

ارشيفي

سالب 51.. موجة برد قاسية تضرب هذه المدينة

بالصور

ماذا يحدث عند تناول مخلل اللفت في الشتاء؟

مخلل اللفت
مخلل اللفت
مخلل اللفت

أول حالة لمرض VEXAS في مصر .. اعرف أهم المعلومات عنه وأبرز الأعراض

مرض VEXAS
مرض VEXAS
مرض VEXAS

عقب نشوب حريق محدود.. محافظ الشرقية يُتابع إنتظام العمل بمستشفى القنايات المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 4 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومواد بناء مجهولة المصدر ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

من هو “أبو الحسن 600” وزير الدفاع السوري

وزير الدفاع السوري الجديد .. من هو مرهف أبو قصرة

شريف حلمى

بسبب نصيحة عادل إمام.. شريف حلمى: أنا قاعد في البيت.. فيديو

ناصيف زيتون

فنان شهير يشد معجبا من شعره فى حفله.. فيديو

حكيم

اعتزال حكيم الغناء في 2025.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد