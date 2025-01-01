المعلمين تتدخل للحفاظ على حق مدرس اعتدى عليه طالب وولى أمره

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً يفيد بقيام طالب وولي أمره بالاعتداء على معلم بالسب والقذف ومحاولة ضربه بمدرسة الكداية الثانوية بأطفيح التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وعلى الفور قام نقيب المعلمين بتكليف، محمد عبد الله وكيل النقابة العامة، باتخاذ كافة الإجراءات التى تحفظ حق المعلم قانونيا وأدبيا ، وتكليف محامي النقابة الفرعية بمرافقة المعلم أثناء التحقيقات أمام النيابة.

وعلى الفور قام محمد عبد الله وكيل النقابة العامة بالتواصل مع أيمن كمال مدير إدارة أطفيح التعليمية، الذي أكد أن الاعتداء وقع عقب قيام المعلم بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وفصل الطالب لمدة أسبوع بسبب سوء سلوكه.

وتابع: أثار القرار غضب الطالب وولي أمره ليتفاجأ المعلم أثناء تواجده داخل المدرسة، بحضور الطالب ووالده وقيامهما بتوجيه السباب له، كما حاولا الاعتداء عليه بالضرب، ليقوم المعلم بتقديم بلاغ للنيابة ضد الطالب وولي أمره.

وأوضح محمد عبد الله وكيل النقابة العامة، أن محامي النقابة الفرعية سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حق المعلم، وتقديم الدعم القانوني الكامل له، لضمان تحقيق العدالة ضد الطالب وولي الأمر بسبب التعدي على المعلم داخل الحرم المدرسي.