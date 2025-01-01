هيمضي في الميعاد دا | نجم الأهلي على رادار نادٍ قطري شهير

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن رغبة نادي الشمال القطري في ضم نجم الأهلي في صفقة انتقال حر.

وكتب فاروق من خلال حسابه على فيس بوك :" قنوات الكأس القطرية نادي الشمال يقترب من ضم أحد لاعبي الأهلي المصري في صفقة انتقال حر اعتباراً من الموسم المقبل".



ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، وقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية في رحلة الدفاع عن اللقب المتوج به في آخر نسختين وأملا في تحقيق النجمة رقم 13 في تاريخه.