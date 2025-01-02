حسين مشيك: التأثيرات السلبية لتوقف صادرات الغاز الروسي على أوروبا ستكون أكبر

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إن شركة غازبروم الروسية أوقفت إمدادات الغاز من خط "دروجبا" عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت موسكو، مبيّنًا أن الدول الأوروبية خسرت حتى الآن أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز الروسي نتيجة هذا التوقف، في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الأوروبي تحديات كبيرة.

وأوضح مشيك، خلال رسالته على الهواء، أنه بعد تعطيل خط "نورد ستريم" وابتعاد الدول الأوروبية عن الغاز الروسي، أصبح "خط التيار البلقاني" هو المصدر الرئيسي الذي تصدر من خلاله روسيا الغاز إلى الدول الأوروبية، كان خط "دروجبا" عبر أوكرانيا في السابق أحد أهم الطرق التي يتم عبرها تزويد أوروبا بالغاز الروسي.

وأشار مشيك إلى أن الاقتصاد الأوروبي شهد نموًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، وكان هذا النمو مدعومًا بالطاقة الروسية، خصوصًا الغاز، الذي كان رخيصًا مقارنة بسعر الغاز من دول أخرى، كما أن قرب المسافة بين روسيا والدول الأوروبية جعل الطاقة الروسية، بما في ذلك الغاز، خيارًا اقتصاديًا مفضلًا بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية.

وفي تعليق على هذا الوضع، قال مشيك إن روسيا ترى أن الدول الأوروبية هي من وضعت نفسها في المأزق الحالي، معتبرًا أن هذه الدول "أطلقت النار على نفسها" من خلال قراراتها التي قادت إلى التوترات الحالية، مضيفًا أن هذه القرارات ستنعكس سلبًا على الاقتصاد الأوروبي، ولكن تأثيرها على روسيا سيكون أقل مقارنة بالتأثيرات الكبيرة التي ستواجهها الدول الأوروبية.

ورغم أن توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الروسي، حيث كانت روسيا تتقاضى أموالًا بالعملة الروسية "الروبل" مقابل الغاز المصدر، إلا أن مشيك أكد أن هذا التأثير سيكون أقل حدة مقارنة بالأثر الكبير الذي سيحمله هذا التوقف على الدول الأوروبية، التي ستواجه نقصًا حادًا في إمدادات الغاز.