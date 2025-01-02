27 لاعبًا في الأهلي والزمالك وبيراميدز تنتهي عقودهم آخر الموسم

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري في الأهلي والزمالك وبيراميدز.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" في الزمالك هناك تنتهي عقود 11 لاعب بنهاية الموسم الجاري وهم حمزة المثلوثي، ومحمود الونش، وعمر جابر، ومحمد عبدالشافي، ونبيل عماد دونجا، وعبدالله السعيد، و زيزو، و الجزيري، بجانب الثلاثي المعار بنتايك، ومحمد حمدي، وميشالاك".



وتابع:" في الأهلي هناك 10 لاعبين هم محمد الشناوي، ورامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وعلي معلول، وعمرو السولية وكريم نيدفيد، وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر، الثنائي المعار يوسف أيمن ويحيى عطية الله".



وأتم:" في بيراميدز هناك 6 لاعبين هم: أحمد الشناوي، ومحمد الشيبي، وأحمد توفيق، ووليد الكرتي، ورمضان صبحي وصديق إيجولا".