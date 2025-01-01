انهيار حتى قبل سقوط الأسد.. عبدالمنعم سعيد: المشهد السوري به أزمة كبيرة|فيديو

علّق المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، على تطورات الأحداث في المنطقة خاصة في سوريا وغزة ولبنان.



وقال عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر“ المذاع على قناة ”إم بي سي مصر”: "هناك أزمات متعددة في المنطقة العربية وهناك أزمة في فلسطين ومنها العجز عن الفصل بين السلاح والسياسة وبالتالي مازالت تتواجد حماس تتصرف كما تشاء".

وأكمل عبد المنعم سعيد: "المشهد السوري به أزمة كبيرة لأن فكرة الدولة السورية ليست متواجدة حتى الآن".

ولفت عبد المنعم سعيد : "لدينا مشكلة في المنطقة والإقليم وهي أزمة الدولة العربية".

وتابع عبد المنعم سعيد: "الدولة السورية كانت منهارة قبل الوضع الحالي وسقوط نظام الأسد ، وهناك تدخل روسي وتركي وأمريكي في سوريا منذ سنوات". .