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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يحضر احتفالات العام الجديد مع ابنته | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وابنته جو إي حضرا احتفالات العام الجديد التي شملت إطلاق ألعاب نارية وعرضاً للرقص على الجليد.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام رسمية، مشاركة مسؤولين كوريين شماليين كبار لهما في مشاهدة الاحتفالات. ولم يرد ذكر لأي خطاب لكيم.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في اليوم السابق، إن كيم تعهد بترسيخ الشراكة الإستراتيجية الشاملة للبلاد مع روسيا في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت أنّ كيم "تمنى أن يُسجل العام الجديد 2025 باعتباره أول عام للنصر في القرن الحادي والعشرين عندما يهزم الجيش والشعب الروسي النازية الجديدة ويحقق نصرًا عظيمًا".

كوريا الشمالية كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

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