مش راكب مع كولر.. الغندور يثير الجدل بشان بيرسي تاو

شارك خالد الغندور نجم الزمالك السابق منشورًا جديدًا بشأن اللاعب بيرسي تاو عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :"لاعب مميز جدا بس مش راكب مع كولر تفتكروا ممكن يروح الزمالك "ونشر صورة لبيرسي تاو مفبركة وهو يرتدي تيشرت الزمالك ".

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى فندق الإقامة بالعاصمة الجزائرية، بعد وصوله إلى مطار هواري بومدين بطائرة خاصة، استعدادا لمباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجمعة المقبلة.



وفور وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في رحلة استغرقت حوالي 4 ساعات إلى مطار هواري بومدين، تمت إنهاء إجراءات السفر خلال دقائق معدودة، ثم استقل الوفد الحافلات المتوجهة إلى مقر الإقامة.

كما حرص مسئولو سفارة مصر بالجزائر على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى المطار، ومرافقة الوفد إلى مقر إقامة الفريق.

وتقام مبارة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة، من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.