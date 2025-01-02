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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ليلى علوي تكشف لصدى البلد أسرارا جديدة عن فيلمها المسترحية.. فيديو

النجمة ليلي علوي
النجمة ليلي علوي
أوركيد سامي
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تحدثت الفنانة ليلى علوي عن تجربة فيلمها الجديد " المسترحية" و التعاون مع بيومي فؤاد ورابع تجربة سينمائية تجمعهما ، إذ نالت اعجاب الجمهور بسبب الكيمياء بين الثنائي التي اتضحت في أفلامها.

وقالت ليلى علوي في لقاء خاص لصدي البلد "فيلم المسترحية تجربة جديدة عليا تماماً ، لم أقدم شيئاً يشبهها والسيناريو كان ممتعا أثناء قراءته، والمخرج عمل عليه لذا أصبح كوميديا بشكل جيد والقصة جميلة للغاية والتجربة الرابعة مع بيومي فؤاد.

وتابعت عن الكواليس: الكواليس مع بيومي فؤاد كانت روعة، والمخرج كان هادئا جدًا ويحب عمله، ويتحدث مع كل فرد على حدة بعد المشهد أو قبله كي يجعله يفهم كيف يؤدي.


واستكملت ليلى: والتعاون مع مصطفى غريب ومحمود الليثي وعمرو وهبة ونور قدري، كانت رائعة، وكلنا بذلنا مجهود كبير والتجربة كانت من القلب.


و استكملت ليلي : التعاون مع نجوم العمل تجربة رائعة و كلنا بذلنا مجهود كبير و التجربة كانت من القلب.

واختتمت ليلى علوي عن أمنياتها لعام 2025: واتمنى في 2025 أن تكون إيجابية أكثر من 2024، وأن يحقق الجميع أحلامه. 

تدور أحداث الفيلم بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

سيطرت حالة من الكوميديا على البرومو الرسمى الذى تم طرحه للفيلم تمهيدا لعرضه فى يناير المقبل حيث ظهر فيه ليلى علوى سيدة أعمال ونصابة وقامت بالسخرية من نفسها لتقول مين “ليلى علوى دى أحلى منى ” كما جاء على لسان أبطال الفيلم ذكر بعض أعمالها مثل “يا مهلبية يا” و"قبضة الهلالى" واغنيتها الشهيرة فى الفيلم “أمبو لا”.

الفيلم يقوم ببطولته كل من ليلى علوى وبيومى فؤاد وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومصطفى غريب، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ونور قدري، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

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