13 شهيدا بعد غارات إسرائيلية على غزة.. 11 منهم في خان يونس

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن هناك مصادر طبية فلسطينية، أعلنت أن هناك 13 شهيدا منذ فجر اليوم، الخميس، في غارات إسرائيلية على غزة، 11 منهم في خان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية حددت موعدًا نهائيًا لحركة حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

ووفقًا للتقرير، فإن الموعد النهائي لهذا المطلب هو ثلاثة أسابيع، حيث يتعين على حماس الاستجابة لهذا الطلب.

وفي حال عدم الاستجابة للمطالب الإسرائيلية في الموعد المحدد، أكدت القناة أنه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك نشر فرقة إضافية في النشاط الهجومي العسكري في قطاع غزة.

وقبل قليل، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسالة شديدة اللهجة لحماس قائلاً: "إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين وتوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فإنها ستتلقى ضربات قوية لم نشهد مثلها في غزة منذ فترة طويلة".

وأكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جيش الاحتلال سيواصل تكثيف وتعزيز أنشطته العسكرية في غزة حتى يتم تحرير الرهائن الإسرائيليين والقضاء على تهديدات حماس.