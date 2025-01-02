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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

سم في جسده.. ما هي حقيقة اغتيـ ال بشار الأسد في موسكو؟

بشار الأسد
بشار الأسد
القسم الخارجي
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في تقريرٍ مثير للجدل نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، أفادت مصادر مجهولة عن محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي يعيش حالياً في موسكو تحت حماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وتعود هذه الأنباء إلى يوم الأحد الماضي، حيث ذكر حساب "General SVR" على الإنترنت، والذي يُعتقد أنه يديره عميل روسي سابق، أن الأسد شعر بتوعك شديد وطلب مساعدة طبية، ليتبع ذلك تعرضه لسعال عنيف وصعوبة في التنفس.

وأشارت التقارير إلى أن الأسد، البالغ من العمر 59 عاماً، بدأ يعاني من أعراض التسمم، حيث أظهرت الفحوصات وجود سم في جسده. تم تقديم العلاج له في شقته الخاصة، حيث تم استقرار حالته في اليوم التالي، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات من أي مصدر رسمي، سواء من روسيا أو من محيط الأسد.

هذه الأخبار تأتي في وقت حساس بالنسبة للأسد، إذ أُفيد مؤخراً بأن زوجته، أسماء الأسد، التي ولدت في لندن، قد تكون تسعى للعودة إلى المملكة المتحدة بعد أن تم منعها من دخولها بسبب انتهاء جواز سفرها. 

وارتبطت هذه التقارير بتكهنات حول إمكانية طلبها الطلاق من الأسد، وسط تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في سوريا بعد سنوات من الحرب والدمار.

تجدر الإشارة إلى أن الأسد وعائلته يعيشون حالياً في موسكو، حيث لجأوا إليها بعد انهيار حكمه في سوريا، إلا أن روسيا قدمت لهم اللجوء والحماية في ظل الأزمة السورية المستمرة.

سوريا موسكو بشار الأسد

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