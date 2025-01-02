الإمارات تدين عملية دهس نيو أورليانز وانفجار لاس فيجاس



أدانت دولة الإمارات، عملية الدهس الإرهابية التي وقعت في نيو أورليانز، والانفجار الذي وقع أمام أحد فنادق لاس فيجاس في الولايات المتحدة، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص الأبرياء.

وفي بيان لها؛ أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذين العمليْن المستهجنيْن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.