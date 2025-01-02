شاهد| جيب رانجلر 2025 الجديدة

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب رانجلر موديل 2025، وتنتمي رانجلر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

جيب رانجلر موديل 2025

حصلت سيارة جيب رانجلر سابقا على تحديث جديد لعام 2024 ، وذلك بـ إضافة فئات جديدة ومواصفات قياسية أكثر، ونتيجة لذلك فإن التغييرات لعام 2025 ستكون طفيفة.

- مواصفات جيب رانجلر موديل 2025

جيب رانجلر موديل 2025

زودت سيارة جيب رانجلر موديل 2025 بالعديد من التحديثات من ضمنها، أقفال كهربائية، ونوافذ كهربائية قياسية في جميع أنحاء المجموعة، وبها نظام تهوية المقصورة المتاح الذي يتيح تهوية المقصورة مسبقاً باستخدام تطبيق على الهاتف.

تشتمل المميزات الجديدة في رانجلر، محاور Dana أمامية وخلفية صلبة، وتعمل بقوة الدفع الكلي، وبها جنوط معدنية مقاس 17 بوصه، وبها شاشة لنظام الترفيه والمعلومات مقاس 12.3 بوصه، وبها مصابيح ضباب، ونظام صوتي مكون من ثمانية مكبرات للصوت، وكاميرا للرؤية الخلفية.

- محرك جيب رانجلر موديل 2025

جيب رانجلر موديل 2025

تحصل سيارة جيب رانجلر موديل 2025 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 270 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بسيارة جيب رانجلر موديل 2025 محرك اخر 6 سلندر سعة 3600 سي سي، وتخرج قوة 285 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

وبها ايضا محرك 8 سلندر سعة 6400 سي سي، وتنتج قوة 470 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيب رانجلر موديل 2025

وبها نظام هجين يجمع بين محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي توربو، وبها زوج من المحركات الكهربائية، وينتجوا قوة تصل إلي 375 حصان، يتميز الإعداد الهجين الإضافي، المقتصر على طرازات رانجلر 4xe، بحزمة بطارية 17 كيلو واط / الساعة، وتوفر ما يصل إلى 34 كم /ساعة من المدى الكهربائي.

جيب رانجلر موديل 2025

محرك الـ 8 سلندر متاح فقط في الإصدار المحدود رانجلر روبيكون 392 Final Edition، وتم إطلاق هذا الإصدار الخاص لعام 2024 للاحتفال بنهاية توفر محرك 8 سلندر في سيارات رانجلر، لكن قررت جيب إعادته لعام 2025.

ويقتصر إنتاج رانجلر روبيكون 392 Final Edition على 3700 سيارة فقط لعام 2024، ولم تذكر جيب عدد النسخة التي تم بنائها لعام 2025 من هذا الإصدار .