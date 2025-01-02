الأطفال يعانون البرودة| حياة قاسية يعيشها النازحون بمخيمات الإيواء بدير البلح

عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو مصور عن حياة النازحين الفلسطينيين من شمال غزة في مراكز الايواء.

وأوضح التقرير أن النازحون بمخيمات الايواء في دير البلح يعيشون حياه قاسية خاصة مع دخول فصل الشتاء ويظهر خلال التقرير الأطفال وهم يعانون برودة الجو كذلك يرتدون ملابس باليه بدون ارتداء أحذية.

وعن الطعام ظهرت بعض الأمهات خلال الفيديو يتجمع حولها اطفال اسرتها وهي تطهو طعاما في إناء واحد بطريقة تقليدية عن طريق إستخدام الحطب والأحجار ما يعرف بأسم “الكانون”.

جمعية الإغاثة الطبية بغزة

وكان قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن العدوان الإسرائيلي مازال مستمرا، ويعيش سُكان قطاع غزة معاناة جديدة كل يوم سواء من بقى على الأرض أو نزح في خيمة بمنطثة إنسانية، مشيرا إلى أن أهالي القطاع يكافحون البرد والجوع والأمراض بالأضافة إلى الانتهاكات والعدوان المستمر وأوامر الإخلاء للسكان من منطقة لأخرى.

وأضاف «زقوت»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن أي مواطن في قطاع غزة تعرض لأوامر الإخلاء من منطقة لأخرى حوالي 6 مرات، مشيرا إلى تزايد الأزمة الطبية بمرور الأيام، إذ تزداد شح الإمكانيات وتنفذ الأدوات والأدوية والمستهلكات الطبية، ولا يمكن تعويض أي نقص لعدم وجود أي قوافل طبية تدخل إلى قطاع غزة منذ فترة طويلة.

وتابع، أن الخدمات الطبية تتناقص تدريجيا لكل أهالي قطاع غزة في ظل تفاقم الأمراض المتعلقة بالبرد والجوع، والتي بلغت ذروتها هذه الأيام، مشيرا إلى ظهور طفح جلدي غريب على جسم بعض المرضى في قطاع غزة.