الصور الأولى لاستعدادات مي فاروق ومحمد العمروسي لحفل زفافهما

يقام اليوم حفل زفاف الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة المطلة على النيل، ومن المقرر أن يحضر الحفل أبرز نجوم الفن.

ونشرت الفنانة مي فاروق فيديو من خلال حسابها الرسم على موقع انستجرام عبر خاصية الإستوري ، يكشف كواليس استعدادات الثنائي لحفل الزفاف حيث ظهرا يرقصان فى أجواء مليئة بالبهجة.

وحلت الفنانة مي فاروق وخطيبها الفنان محمد العمروسي ضيوف علي بودكاست “ ع الرايق ” تقديم خالد عليش خلال الأيام الماضية.

وكشفت مي فاروق عن تعارفها علي خطيبها محمد العمروسي ، حيث أكدت انها التقت به فى أحد الافراح ، وحينها تبادلا السلام علي الرغم من عدم معرفتهما ببعضها بشكل شخصي.

أحدث اعمال محمد العمروسي مسلسل “ وتر حساس ” ، والذي عرض خلال الاسابيع الماضية.

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.