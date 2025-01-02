مي فاروق ومحمد العمروسي .. أول فيديو لفستان الفرح على النيل

احتفلت الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي بحفل زفافهما منذ قليل بإحدى الفنادق الكبري بالقاهرة المطلة على النيل.

وخضع الثنائي لجلسة تصوير رومانسية وارتدت مى فستان زفاف مطرز باللؤلؤ ومنقوش بالورود.

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تعارف مي فاروق ومحمد العمروسي

وحلت الفنانة مي فاروق وخطيبها الفنان محمد العمروسي ضيوف علي بودكاست “ ع الرايق ” تقديم خالد عليش خلال الأيام الماضية.

وكشفت مي فاروق عن تعارفها علي خطيبها محمد العمروسي ، حيث أكدت انها التقت به فى أحد الافراح ، وحينها تبادلا السلام علي الرغم من عدم معرفتهما ببعضها بشكل شخصي.

وكانت أحدث اعمال محمد العمروسي مسلسل “ وتر حساس ” ، والذي عرض خلال الاسابيع الماضية.

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق

وفي سياق آخر أحيت مي فاروق حفلاً غنائيًا يوم 5 ديسمبر الماضى 2024 بمشاركة الفنان مدحت صالح تحت عنوان "سواح" وهى ليلة فى حب العندليب عبد الحليم حافظ على مسرح المتحف المصري؛ حيث تضمن برنامج الحفل أشهر أغانى العندليب الأسمر