عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية تضمن مكتسبات يسعد بها أطباء مصر

أكدت النائبة د جومانة عمارة عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية تضمن مميزات و مكتسبات متنوعة يسعد بها أطباء مصر وجميع النقابات المعنية ، و أضافت " تضافرت كافة الجهود لتلبية ١٠٠٪؜ من المقترحات المقدمة من النقابة ليخرج القانون في ابهي و أدق صوره بعد صياغته

و قالت النائبة د جومانة عمارة "لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها أدخلت تعديلات جوهرية علي مشروع القانون أهمها ، تغليظ عقوبة التعدي علي الأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية لتصل الي الحبس والغرامة ، و توفير صندوق تأمين علي الأخطاء الطبية يساهم في التعويضات.

و أوضحت النائبة د جومانة عمارة أن اللجنة وضعت تعريفات صريحة وواضحة للمضاعفات الطبية المتعارف عليها ، والتي لا يقع عليها اي عقوبة على الطبيب ، و تعريف للخطأ الطبي و يكون عقوبته تعويض مادي فقط ولا يوجد حبس أو حبس احتياطي ، و تعريف للخطأ الطبي الجسيم وهو الذي يستوجب العقوبة بالحبس فقط دون غيره ، إلغاء مواد الحبس و مواد العقوبات و هي ٢٧ ،٢٨ ،٢٩ .

و قالت النائبة د جومانة عمارة " ووفقا للتعديلات تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق والمسئولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية .