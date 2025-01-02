تعرف على الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الإيطالي

تبدأ اليوم الخميس منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي في العاصمة السعودية الرياض.

تشارك في هذه النسخة أربعة أندية إيطالية بارزة هي: إنتر ميلان، أتالانتا، يوفنتوس، وميلان.

النظام الجديد للبطولة:

تم تغيير نظام كأس السوبر الإيطالي ليُقام بمشاركة أربعة أندية بدلًا من النظام السابق الذي كان يقتصر على بطل الدوري وبطل الكأس. هذا التغيير بدأ تطبيقه منذ عام 2023.

مباريات نصف النهائي:

يفتتح إنتر ميلان مباريات البطولة بمواجهة أتالانتا مساء اليوم الخميس، حيث يسعى إنتر للحفاظ على لقبه كبطل للسوبر الإيطالي للمرة الرابعة على التوالي.

تقام مباراة نصف النهائي الأخرى غدًا الجمعة بين يوفنتوس وميلان.

موعد المباراة النهائية:

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم الاثنين الموافق 6 يناير.

الأندية المشاركة ومعلومات عنها:

تضم البطولة الأندية التالية:

إنتر ميلان: بطل الدوري الإيطالي.

بطل الدوري الإيطالي. ميلان: وصيف الدوري الإيطالي.

وصيف الدوري الإيطالي. يوفنتوس: بطل كأس إيطاليا.

بطل كأس إيطاليا. أتالانتا: وصيف كأس إيطاليا.

الأكثر تتويجًا باللقب:

يُعتبر يوفنتوس هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإيطالي، حيث فاز بالبطولة 9 مرات، آخرها في عام 2020. يليه إنتر ميلان بـ 8 ألقاب، آخرها في العام الماضي. أما ميلان، فقد فاز باللقب 7 مرات. لم يسبق لفريق أتالانتا الفوز باللقب عبر تاريخه.

تاريخ البطولة وتغيير النظام:

كانت بطولة كأس السوبر الإيطالي في السابق تجمع بين الفائزين بلقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا. ولكن تم تعديل نظام البطولة ليضم 4 فرق بدءًا من عام 2023، حيث انضم إلى بطلي المسابقتين وصيف كل بطولة.