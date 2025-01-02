أزمة تسجيل أولمو في برشلونة وموقف لابورتا من الاستقالة

يواجه نادي برشلونة ضغوطًا كبيرة بسبب فشله في تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق.

يعود سبب هذا الفشل إلى تجاوز النادي لسقف الرواتب المحدد من قبل رابطة الدوري الإسباني، مما أدى إلى حذف اسم اللاعبين من القائمة الرسمية.

تُعتبر هذه الأزمة مُحرجة بشكل خاص فيما يتعلق بداني أولمو، الذي انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من لايبزيج مقابل ما يقرب من 60 مليون يورو.

أصبح أولمو الآن مُتاحًا للانتقال إلى أي فريق مجانًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الوضع المالي لبرشلونة وضغوط الجماهير:

يعيش نادي برشلونة وضعًا ماليًا صعبًا تحت قيادة الرئيس خوان لابورتا. تواجه الإدارة ضغوطًا جماهيرية متزايدة بسبب هذه الأوضاع، خاصةً مع الوعود التي قدمها لابورتا خلال حملته الانتخابية بحل هذه المشاكل المالية.

موقف لابورتا من الاستقالة:

على الرغم من الضغوط الكبيرة والأزمة الحالية، كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، المقربة من النادي، أن خوان لابورتا لا ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس للنادي. يُصر لابورتا على الاستمرار في منصبه حتى عام 2027.