ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، مقارنة بالأيام الماضية.



وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وسط طلب متزايد في الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن:

الفراخ البيضاء:

سعر المزرعة: 81 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 2 جنيه.

سعر المستهلك: يتراوح بين 86 و96 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات في المتوسط.



الفراخ الساسو:

سعر المزرعة: 86 جنيهًا للكيلو، بزيادة 1.5 جنيه.

سعر المستهلك: يتراوح بين 91 و101 جنيه، بارتفاع 2 جنيه.



الفراخ البلدي:

سعر المزرعة: 113 جنيهًا للكيلو، بزيادة 4 جنيهات.

سعر المستهلك: يصل إلى 141 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات.



الفراخ الأمهات:

سعر المزرعة: 74 جنيهًا للكيلو، بزيادة 1 جنيه.

سعر المستهلك: يصل إلى 84 جنيهًا، بزيادة قدرها 2 جنيه.

أسعار البيض:

البيض الأحمر:

سعر الجملة: 151 جنيهًا للكرتونة، بزيادة 2 جنيه.

سعر المستهلك: 161 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.



البيض الأبيض:

سعر الجملة: 150 جنيهًا للكرتونة، بارتفاع 1.5 جنيه.

سعر المستهلك: 160 جنيهًا، بزيادة قدرها 2 جنيه.



البيض البلدي:

سعر الجملة: 129 جنيهًا للكرتونة، بزيادة 1 جنيه.

سعر المستهلك: 130 جنيهًا، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.

يأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة تكاليف الأعلاف والنقل، ما أثر على الأسعار النهائية للمنتجات.

ويتوقع أن تستمر الأسعا في التذبذب خلال الأيام القادمة بناءً على حركة السوق.