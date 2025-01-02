الشباب والرياضة تُطلق حملة توعوية لدعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين

نظمت وزارة الشباب والرياضة، حملة توعوية لدعم الراغيين في الإقلاع عن التدخين، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة صحة مصر.

حيث أقيمت ندوة حوارية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.



وعلي هامش الفعاليات، أقيم الرياضي لتوعية و دعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت شعار "بالرياضة هختار صحتي".

وتقوم مؤسسة صحة مصر بالتعاون مع الوزارة بتوفير العلاج مجانًا ل 1000 مدخن بشكل ميداني خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2025، ومتابعة الحالات التي ستحصل على العلاج لدعمهم وتحفيزهم للاستمرار في الإقلاع عن التدخين.