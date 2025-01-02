كيفية استخراج السجل التجاري.. دليل مبسط لخدمة رواد الأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن خطوات مبسطة لاستخراج السجل التجاري، بهدف تسهيل الإجراءات على رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، تماشيًا مع جهود الحكومة في دعم الاستثمار المحلي.

ويرصد " صدى البلد" خطوات استخراج السجل التجاري:

1. تحضير المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب النشاط (سارية).

عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط التجاري (موثق).

إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز).

البطاقة الضريبية أو شهادة إثبات فتح ملف ضريبي.

2. زيارة مكتب السجل التجاري:

التوجه إلى المكتب الأقرب لمقر النشاط.

تقديم المستندات المطلوبة.

3. ملء طلب السجل التجاري:

تقديم بيانات النشاط التجاري بالتفصيل.

اختيار اسم تجاري للنشاط (بشرط ألا يكون مسجلاً من قبل).

4. دفع الرسوم:

تسديد الرسوم المحددة، والتي تختلف حسب نوع النشاط وطبيعة العمل.

5. استلام السجل التجاري:

يتم إصدار السجل التجاري في غضون أيام قليلة بعد مراجعة الأوراق واعتمادها.



الخدمات الإلكترونية:



يمكن الآن تقديم طلب استخراج السجل التجاري عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية المصرية، لتوفير الوقت وتخفيف الأعباء على المواطنين.