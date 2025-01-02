وزيرة التنمية المحلية تكلف رئيسًا جديدًا لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القرار رقم 2 لسنة 2025م، بندب السيد مصطفى حمزة بكري، من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل في وظيفة رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، نقلاً من رئيس مركز ومدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وذلك لمدة عام.

وكانت حركة تنقلات المحليات الأخيرة التي اعتمدتها وزيرة التنمية المحلية، الشهر الماضي، فى محافظة كفر الشيخ، تضمنت تعيين كل من: أشرف بدران، رئيسًا لمركز ومدينة سيدي سالم، ومحمد عمار، رئيسًا لمركز ومدينة فوة، وآمال بركات، رئيسًا لمركز ومدينة بيلا، وأحمد حنفي عيسى، رئيسًا لمركز ومدينة كفر الشيخ، وجمال ساطور رئيسًا لمركز ومدينة دسوق، وياسر جلال، رئيسًا لمركز ومدينة قلين.