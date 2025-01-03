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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

تحذير من الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي
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كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 3 يناير 2025 إلى الأربعاء 05 يناير 2025، ومن المتوقع أن تشهد هذه الفترة طقسا مائلا للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائلًا للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

وعن طقس الأسبوع المقبل، حذرت الأرصاد من عودة التقلبات الجوية بدءًا من الأحد المقبل، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار على بعض المناطق، مما يتطلب الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس.

تحذير من الشبورة المائية

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نصائح للقيادة في الشبورة المائية
-خفض سرعة السيارة إلى 30 كم / الساعة.
-إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى في الوضع المنخفض.
-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة.
-استخدام أنوار الشبورة.
-فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.
-استعمال مسّاحات الزجاج بصفة مستمرة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 20 10
بنهــــا 19 11
دمنهور 18 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 18 10
المنصورة 18 10
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 19 10
طنطا 18 10
دمياط 18 11
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 20 10
السويس 19 11
العريش 19 08
رفح 18 08
رأس سدر 21 11
نخل 16 02
كاترين 13 01
الطور 21 10
طابا 18 06
شرم الشيخ 22 12
الإسكندرية 20 10
العلمين 19 08
مطروح 18 08
السلوم 18 09
سيوة 18 07
رأس غارب 21 10
الغردقة 24 13
سفاجا 24 13
مرسى علم 25 14
شلاتين 25 14
حلايب 23 15
أبو رماد 23 13
رأس حدربة 22 15
الفيوم 19 09
بني سويف 19 06
المنيا 20 05
أسيوط 21 06
سوهاج 23 07
قنا 24 08
الأقصر 25 07
أسوان 25 09
الوادى الجديد 23 07
أبوسمبل 24 11

الأرصاد الطقس درجات الحرارة الشبورة المائية هيئة الأرصاد

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