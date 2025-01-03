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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أحمد سليمان: فضلنا التعاقد مع بنتايك.. ورفضنا جوناثان لهذه الأسباب

محمود بنتايك
محمود بنتايك
يمنى عبد الظاهر
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كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أسباب التعاقد مع المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "فضلنا التعاقد مع بنتايك لأن عمره 23 بينما جوناثان كان يبلغ 33 عامًا، ومودرن فيوتشر طلب تخلي الزمالك عن حسام أشرف أوحمد محمود بجانب مبلغ مالي ضخم للتعاقد مع جوناثان".

وأضاف: "التعاقد مع جوناثان كان سيكلف خزينة الزمالك 60 مليون جنيه أكثر من تكلفة ضم بنتايك".

الزمالك احمد سليمان محمد صبري محمود بنتايك فترة الانتقالات

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