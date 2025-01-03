بهدفي دومفريس.. إنتر ميلان يقصي أتالانتا ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي

تأهل فريق إنتر ميلان إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وحجز إنتر ميلان بطاقة العبور لنهائي كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه مساء الخميس على فريق أتالانتا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في الرياض، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

ويعود الفضل في انتصار إنتر ميلان اليوم إلى مدافعه الهولندي دينزل دومفريس الذي سجل هدفي النيرازوري في الدقيقتين 50 و61، ليقود للمباراة النهائية.

وسينتظر إنتر ميلان في نهائي السوبر الإيطالي، الفائز من المباراة الأخرى للدور نصف النهائي بين فريقي يوفنتوس وميلان التي ستقام مساء الجمعة على نفس الملعب "الأول بارك".