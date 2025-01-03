زيزو يتعرض لوعكة صحية تهدد مشاركته أمام المصري بالكونفدرالية

كشف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرضه لوعكة صحية، قبل مواجهة المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر زيزو ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام كتب فيها: "إلهي أذهب البأس رب الناس، اشفني وانت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفكوكرمك وسترك الجميل، أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير".



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.