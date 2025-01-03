غيابات مؤثرة تضرب الأهلي أمام شباب بلوزداد

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة صعبة أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي

يدخل الأهلي المباراة في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، حيث سيفتقد جهود عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رضا سليم، علي معلول، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، مصطفى مخلوف، ومحمد عبد الله. هذه الغيابات المتعددة ستضع المدير الفني مارسيل كولر أمام تحدٍ كبير في تشكيل الفريق.

الأهلي يسعى لتأكيد صدارته

يتصدر الأهلي المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ويتطلع إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة لتعزيز موقعه في الصدارة والتأهل إلى الدور المقبل.

المجموعة تضم إلى جانب الأهلي وشباب بلوزداد، فريقَي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.

كان الأهلي قد توج باللقب في النسختين الماضيتين على حساب الترجي التونسي والوداد المغربي على التوالي.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة

تقام المباراة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. ويمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة في المنطقة.

تعتبر هذه المباراة ذات أهمية كبيرة للأهلي، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة تصدر المجموعة والتأهل إلى دور الثمانية.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

قبل انطلاق المباراة، يتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه أورلاندو بيراتس بـ 5 نقاط، ثم شباب بلوزداد بـ 3 نقاط، وأخيراً استاد أبيدجان بنقطة واحدة.