الصقيع يضرب أجواء السعودية والأرصاد تحذر

حذر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية من استمرار الطقس البارد الذي يصل في بعض المناطق إلى شديد البرودة مع فرصة تكون الصقيع اليوم (الجمعة) على أجزاء من شمال المملكة.

ونوه إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة بالإضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وعدم استبعاد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.