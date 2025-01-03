قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. بكام عيار 21 النهاردة| فيديو
الأردن.. الديوان الملكي ينعي الأميرة ماجدة زوجة الأمير رعد بن زيد
ماذا يحدث للجسم عند تناول القرفة والزنجبيل؟
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 3-1-2025| فيديو
أفضل الأدعية والأعمال يوم الجمعة.. رددها في ساعة الاستجابة
وزير الري: إحلال وصيانة المنشآت المائية للحفاظ على حالتها الإنشائية
انفجار أمام مبنى الشرطة في ألمانيا
انفجار عبوة ناسفة في دبابة إسرائيلية ومصرع 3 جنود
زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب باكستان
محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لزيادة حركة السياحة بـ2 مليار جنيه
تذاكر مجانية.. مميزات يتمتع بها كبار السن على خطوط السكك الحديدية
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا وألمانيا تقفان إلى جانب الشعب السوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

طرق إنقاذ كوكب الأرض في 2025.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري
×

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا عن التغيرات المناخية خلال عام 2024 وتوقعات تأثيرها على عام 2025.

ولأول مرة تجاوزت درجة حرارة الكرة الأرضية عتبة الـ1.5 درجة مئوية ذلك خلال عام 2024.

ومن المتوقع بحلول عام 2033 أن يكون هناك ما يقرب من 38 مليار حيوان بين الماشية والدجاج والأغنام، وتبين أن تلك الحيوانات تطلق غازات الاحتباس الحراري القوية مثل الميثان وأكسيد النيتروز، التي لها تأثير بنحو 265 مرة من الكربون في رفع درجة حرارة الكوكب.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة إلى وقف إنتاج النفط والغاز والفحم، كما يتطلب أيضا عملًا موازيًا من جانب الأفراد لمواجهة تلك التغيرات المناخية.

واتفق المجتمع العلمي على أن إنقاذ المناخ العالمي من ارتفاع درجات الحرارة، يبدأ من خلال تناول كميات أقل من اللحوم، ووفقًا لدراسة بريطانية، فإن النباتيين يتبعون نظامًا ينبعث منه 25% فقط من الكربون التي ينتجها أكثر آكلي اللحوم شراهة.

التغيرات المناخية الحيوانات المناخ الكرة الأرضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

تشييع جثامين شباب المنوفية

3 نعوش .. قرية بأكملها تودع شباب خرجوا للعمل في المنوفية

رمضان صبحي

مفاجأة بشأن رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز.. وهذه وجهته المقبلة

زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون

زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من الصقيع.. موجة برد شديدة تضرب هذه المناطق

عشان التليفونك ميبقاش قطعة حديد.. إزاى تسدد الضرائب والرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة؟

عشان تليفونك ميبقاش حتة حديد.. إزاي تسدد الضرائب والرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة؟

سعر الذهب

أقل سعر جرام ذهب اليوم 3-1-2024

تسجيل الموبايل

كيفية حماية جهازك المحمول من فرض الرسوم الجمركية عند الوصول إلى مصر

ترشيحاتنا

دعاء الجمعة الأولى من رجب

دعاء الجمعة الأولى من رجب.. اسأل ربك الخير والصحة والعافية

صلاة الفجر

دار الإفتاء توضح الحكمة من قراءة سورة الإنسان في صلاة فجر الجمعة

صلاة الجمعة

رد الإفتاء على شخص يشكو | ظروف عملي تمنعني من أداء صلاة الجمعة.. فماذا أفعل؟

بالصور

فستان مبهر| تفاصيل إطلالة مي فاروق في زفافها

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق

في عيد ميلادها الـ 63.. صور إلهام شاهين قبل وبعد التخسيس

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

64 عاما من التألق.. سر حفاظ إلهام شاهين على رشاقتها وجمالها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

شفاف بدون بطانة.. فستان آمال ماهر قبل وبعد التعديل يضعها في مأزق

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

فيديو

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد