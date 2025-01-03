طرق إنقاذ كوكب الأرض في 2025.. تفاصيل

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا عن التغيرات المناخية خلال عام 2024 وتوقعات تأثيرها على عام 2025.

ولأول مرة تجاوزت درجة حرارة الكرة الأرضية عتبة الـ1.5 درجة مئوية ذلك خلال عام 2024.

ومن المتوقع بحلول عام 2033 أن يكون هناك ما يقرب من 38 مليار حيوان بين الماشية والدجاج والأغنام، وتبين أن تلك الحيوانات تطلق غازات الاحتباس الحراري القوية مثل الميثان وأكسيد النيتروز، التي لها تأثير بنحو 265 مرة من الكربون في رفع درجة حرارة الكوكب.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة إلى وقف إنتاج النفط والغاز والفحم، كما يتطلب أيضا عملًا موازيًا من جانب الأفراد لمواجهة تلك التغيرات المناخية.

واتفق المجتمع العلمي على أن إنقاذ المناخ العالمي من ارتفاع درجات الحرارة، يبدأ من خلال تناول كميات أقل من اللحوم، ووفقًا لدراسة بريطانية، فإن النباتيين يتبعون نظامًا ينبعث منه 25% فقط من الكربون التي ينتجها أكثر آكلي اللحوم شراهة.