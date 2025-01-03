أسرع من Galaxy S24 Ultra وبنصف السعر.. هاتف رائد من نوبيا يغزو الأسواق

تتنافس الشركات الكبرى على تقديم أحدث الهواتف الذكية بأفضل المواصفات، ومن ضمن هذه الهواتف يبرز Nubia Z70 Ultra، الذي استطاع أن يحقق لنفسه مكانة بارزة في السوق بفضل أدائه المتميز وسعره الجذاب.

يمتاز هذا الهاتف بأنه أسرع من Galaxy S24 Ultra، مما يجعله خيارا مغريا للمستخدمين الذين يبحثون عن القوة والكفاءة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة، في هذا المقال، سنستعرض أبرز مواصفات هاتف Nubia Z70 Ultra، وكيفية تحقيقه لهذا الأداء الاستثنائي مقارنة بمنافسه الشهير، بالإضافة إلى الأسباب التي تجعله خيارا ممتازا في فئته السعرية.

سعر ومواصفات هاتف نوبيا Nubia Z70 Ultra



يتوافر هاتف نوبيا Nubia Z70 Ultra، للبيع في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 729 دولار (37 ألف جنيه مصري) للإصدار بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، الهاتف متوفر للحجز المسبق على الموقع الرسمي لـ Nubia، باللون الأسود والأصفر والأزرق.

يتميز هاتف نوبيا Nubia Z70 Ultra، بشاشة من نوع OLED BOE Q9+ بقياس 6.85 بوصة، بدقة 1.5K، مع معدل تحديث 144 هرتز، تدعم الشاشة عمق ألوان 10 بت ويغطي التدرج اللوني DCI-P3 بالكامل للحصول على صور نابضة بالحياة، ويمكن أن تصل ذروة سطوعها إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتتضمن تعتيم التيار المستمر وتعتيم PWM بمعدل 2592 هرتز لتعزيز راحة العين.

سعر ومواصفات هاتف نوبيا Nubia Z70 Ultra



ويتم تشغيل هاتف نوبيا Nubia Z70 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، والذي يأتي مقترنا بوحدة معالجة الرسوميات Adreno 830، يضمن هذا المزيج أداء قويا للألعاب والمهام المتعددة والتطبيقات المكثفة.

يأتي الهاتف مزود بما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X ويوفر خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت باستخدام UFS 4.0 لنقل البيانات بشكل أسرع.

ويعمل الجهاز بنظام Android 15، المعزز بواجهة نوبيا Nebula AIOS، ويتميز هاتف Z70 Ultra بإعداد كاميرا متعدد الاستخدامات، يقوده مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة متغيرة تتراوح من f/1.59 إلى f/4.0 وOIS، يأتي مزودا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة مقربة بيرسكوب بدقة 64 ميجابكسل مع تقنية OIS، مما يدعم قدرات التكبير الرائعة، بالنسبة لصور السيلفي، فهو مزود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تحت الشاشة لتصميم سلس وصور واضحة.

يحتوي هاتف Nubia Z70 Ultra على بطارية قوية تبلغ سعتها 6150 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات، ويتميز الجهاز بتصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، مما يضمن المتانة في البيئات المختلفة، يأتي مزودا بخيارات اتصال واسعة، بما في ذلك 5G وأحدث Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4.

ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت مزدوجة مع DTS:X ULTRA وثلاثة ميكروفونات لتجربة صوتية محسنة، بالإضافة إلى ذلك، فهو مزود بمحركات خطية مزدوجة المحور X للحصول على ردود فعل لمسية دقيقة.