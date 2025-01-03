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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

خلي بالك.. صوت النبض يشير للإصابة بهذه الأمراض

صوت النبض
صوت النبض
هاجر هانئ
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صوت النبض قد يبدو طبيعيًا في العديد من الأحيان، لكن عندما يصبح أكثر وضوحًا أو يصاحبه أعراض أخرى، قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية، وفي بعض الحالات قد يكون هذا الصوت مؤشرًا على تغيرات في الجسم أو اضطرابات صحية تتطلب الانتباه.

نعرض لكم فيما يلي أبرز الأسباب التي قد تجعل صوت النبض مثيرًا للقلق ولابد من أستشارة الطبيب:


 

1. زيادة نبض القلب (الخفقان):

يمكن أن يحدث الخفقان نتيجة للتوتر، أو القلق، أو تناول الكافيين، أو النشاط البدني. ومع ذلك، إذا استمر الخفقان أو ترافق مع دوار، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، فقد يكون ذلك علامة على مشكلة في القلب.


 

2. ارتفاع ضغط الدم:

ارتفاع ضغط الدم قد يسبب سماع صوت نبض في الأذن أو منطقة الصدر، إذا كنتِ تعانين من ارتفاع ضغط الدم أو لديك تاريخ عائلي من مشاكل القلب، يجب مراقبة هذه الأعراض بعناية.


 

3. مشاكل في الأوعية الدموية:

صوت النبض قد يكون نتيجة لتضيق أو انسداد الأوعية الدموية، مثل في حالة التصلب العصيدي أو أمراض الشرايين التاجية، في هذه الحالة قد يرافقه أعراض مثل تورم الأطراف أو الشعور بالضعف.


 

4. مشاكل في الغدة الدرقية:

زيادة نشاط الغدة الدرقية، قد يسبب تسارعًا في نبضات القلب، مما يجعلكِ تسمعين صوت النبض بشكل أكثر وضوحًا.


 

5. التغيرات الهرمونية:

التغيرات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل أو في فترة ما قبل انقطاع الطمث، قد تؤدي إلى تغييرات في سرعة نبض القلب أو الإحساس بالصوت.


 

المصدر: timesofindia.


 

النبض صوت النبض زيادة نبض القلب

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