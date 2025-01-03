مفتي الجمهورية: رحلة العائلة المقدسة إلى مصر كانت تشريفا لأرضها| فيديو

تحدث الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن رحلة العائلة المقدسة لمصر ، قائلاً "إن الحديث عن رحلة العائلة المقدسة إلي هذه المنطقة التي امتدت من سيناء إلى أسوان وهى نقاط متعددة شرفها الله تعالى بمجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر بهذه الزيارة.



وتابع "عياد" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، مقدّم برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، إذا توقفنا على هذا الجانب نجد أمًا عفيفة طاهرة فرت خوفاً على ابنها وعلى دينها بصحبة رجل صالح مسبقاً بإعداد إلهي وتربية روحية .

واستشهد مفتي الجمهورية، بقول الله سبحانه وتعالى " إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [آل عمران:33- 34].

واستكمل عياد، قوله تعالي "إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ معقباً بأن بالنظر إلي هذه الآيات نجد دلالة على أنعام الشرائع السماوية للمرأة والعمل على رفع قدرها وشأنها.



