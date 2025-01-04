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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

5 ماسكات من مطبخك للعناية بالقدمين .. احرصى عليهم في الشتاء

ماسك الطمي وزيت الزيتون للترطيب
ماسك الطمي وزيت الزيتون للترطيب
آية التيجي
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تحتاج القدمين إلى عناية منتظمة للتخلص من التشققات، الجفاف، والخشونة. باستخدام ماسكات طبيعية، يمكنكِ ترطيب وتنعيم قدميكِ بسهولة في المنزل.

ماسكات فعّالة للعناية بالقدمين

ويمكن لتطبيق هذه الماسكات بانتظام، ستصبح قدماكِ ناعمتين وصحيتين، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي، ومن أبرز هذه المشاركات ما يلي :


ماسك الزبادي والعسل للتنعيم

ماسك الزبادي والعسل للتنعيم

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبادي.

1 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.


الطريقة:

ـ اخلطي المكونات حتى تتجانس.


ـ طبقي الماسك على القدمين بعد تنظيفهما جيدًا.


ـ اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.


ـ كرريه مرتين أسبوعيًا لترطيب عميق.


ماسك الشوفان وزيت جوز الهند لإزالة الخشونة

ماسك الشوفان وزيت جوز الهند لإزالة الخشونة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة شوفان مطحون.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ماء دافئ للعجن.


الطريقة:

ـ اخلطي الشوفان مع زيت جوز الهند حتى يصبح قوامه كريمي.


ـ ضعي الخليط على القدمين وركزي على المناطق الخشنة.


ـ اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم افركيه بلطف بحركات دائرية واشطفيه.


ـ استخدميه مرة أسبوعيًا للتخلص من الخشونة.


ماسك الليمون والملح لتفتيح القدمين

ماسك الشوفان وزيت جوز الهند لإزالة الخشونة

المكونات:

عصير نصف ليمونة.

2 ملعقة كبيرة ملح خشن.

1 ملعقة صغيرة زيت لوز.


الطريقة:

ـ اخلطي المكونات جيدًا.


ـ افركي القدمين بالخليط لمدة 5-10 دقائق.


ـ اغسليهما بالماء الفاتر وطبقي كريم مرطب.


ـ كرريه مرة أسبوعيًا لتفتيح المناطق الداكنة.


ماسك البطاطس والنشا للتشققات

ماسك البطاطس والنشا للتشققات

المكونات:

بطاطس مسلوقة ومهروسة.

1 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.


الطريقة:

ـ اخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة.


ـ ضعيها على القدمين ولفيهما بمنشفة دافئة.


ـ اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.


ـ استخدميه مرتين أسبوعيًا لعلاج التشققات.


ماسك الطمي وزيت الزيتون للترطيب

ماسك الطمي وزيت الزيتون للترطيب

المكونات:

2 ملعقة كبيرة طمي مغربي.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ماء ورد.


الطريقة:

ـ اخلطي الطمي مع زيت الزيتون وماء الورد حتى يصبح قوامه كريمي.


ـ وزعي الخليط على القدمين واتركيه 15-20 دقيقة.


ـ اغسليه بالماء الفاتر.


نصائح إضافية للعناية بالقدمين:

ـ انقعي قدميكِ في ماء دافئ مع ملح وزيوت عطرية قبل تطبيق الماسك.

ـ استخدمي حجر الخفاف لتقشير القدمين وإزالة الجلد الميت.

ـ ضعي كريم مرطب يوميًا خاصة قبل النوم.

ـ ارتدي جوارب قطنية للحفاظ على ترطيب القدمين بعد العناية.

ترطيب الجفاف القدمين التشققات ماسكات طبيعية ماسكات

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