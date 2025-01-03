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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

مي فاروق من شهر العسل: بنحبكم جدا

زفاف مي فاروق
زفاف مي فاروق
سعيد فراج
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كتبت الفنانة مي فاروق، منشور لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد زفافها أمس الخميس 2 يناير على الفنان محمد العمروسي. 

وحرصت مي فاروق، على توجيه الشكر لكل من شاركها فرحتها أمس، فكتبت عبر فيسبوك: «من قلوبنا شكرا.. من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا أجمل لحظاتنا وجودكم فرق معانا في يوم فرحنا كان أكبر دليل على محبتكم ودعمكم.. ودي حاجة عمرها ما تتقدر بثمن». 

وأضافت مي فاروق: «كل ابتسامة وكل كلمة حلوة.. وكل دعوة من القلب أسعدتنا أكثر مما تتخيلوا.. بنحبكم جدا محمد العمروسي ومي فاروق». 

زفاف مي فاروق 

حرص النجم مصطفى قمر على إحياء حفل زفاف مى فاروق ومحمد العمروسي الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى، وقدم قمر مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص، منها الليلة دوب، والسود عيونه وبسلم عليك، ولو سألونى وغيرها .

وحضر عدد من الفنانين حفل زفاف مي فاروق والفنان محمد العمروسي بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق بالقاهرة، منهم شريف منير وشذى وعزيز الشافعي وهلا رشدي وحميد الشاعري وإيهاب توفيق.

ورقصت المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق بالقاهرة، على أغنية رومانسية قامت بغنائها خصيصا في هذه المناسبة، وتقول جزء من كلماتها: "يا فرحة قلبي يا أملي اللي عايشة عليه.. يا روحي وانت معايا هخاف من إيه".

وحضر حفل الزفاف كل من يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلى، اللاعب أحمد فتحي والموزع توما والفنانة منال سلامة والفنانة هبة عبد الحكيم، وعد البحري والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا المصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

وحضر كل من أنوشكا وسهير شلبي وإيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه والمنتج محسن جابر ومحمود حجازي وأيمن عزب، المخرج خالد جلال والمخرجة بتول عرفة والملحن مدين، والفنان مصطفى أبو سريع، وعدد من الإعلاميات منهن أسماء قنديل وشيماء السباعي والإعلامية بوسى شلبى.

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