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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

رونالدو: أطمح للمزيد مع النصر .. وأحلم بلقب آسيوي

رونالدو
رونالدو
إسلام مقلد
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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، أنه لا يزال متعطشًا لتحقيق المزيد من الإنجازات مع فريقه، رغم مرور عامين على انضمامه إلى صفوف "العالمي".

وفي مقابلة مع رابطة دوري المحترفين السعودي، قال رونالدو: "أنا وعائلتي سعداء للغاية، لقد بدأنا حياة جديدة في هذا البلد الجميل".

مسؤولية كبيرة داخل وخارج الملعب

وأضاف: "الناس ينظرون إليَّ كمثال، ليس فقط داخل الملعب، بل خارجه أيضًا، وهذا الأمر يضعني تحت مسؤولية كبيرة".

وأشاد بتطور الدوري السعودي للمحترفين قائلًا: "الدوري يتطور بسرعة، وهناك العديد من النجوم العالميين الذين يأتون ليجعلوا البطولة أكثر قوة وتنافسية".

طموح لمساعدة النصر والدوري السعودي

وأعرب رونالدو عن رغبته في مواصلة التطوير قائلًا: "أتطلع إلى أن يستمر الدوري في التحسن خلال السنوات القادمة، وحلمي هو مساعدة الدوري السعودي والوطن للوصول إلى أعلى مستوى عالمي".

وتابع: "التنافس مع فرق مثل الهلال والاتحاد أمر صعب، لكننا نقاتل دائمًا من أجل تقديم كل ما لدينا للفوز بالألقاب".

احترام النادي والعقد

وأوضح: "كرة القدم تمر بلحظات جيدة وأخرى صعبة، لكن الأهم بالنسبة لي هو أن أظل محترفًا وأحترم النادي وعقدي، وأن أؤمن بأن الأمور يمكن أن تتحسن دائمًا".

الحلم الآسيوي والبطولات

وختم حديثه قائلًا: "أرغب في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مع النصر، ومساعدة الفريق على تحقيق المزيد من البطولات. أعتقد أن هذا العام سيكون جيدًا للنصر، وأجمل لحظة لي كانت التتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب الهلال".

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