المفتي: رسالة سيدنا عيسى تتضمن مبادئ الشرائع السماوية



قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن معجزة السيد المسيح عيسى عليه السلام تحدث عنها القرآن الكريم في سورة «مريم» التي لها مكانة خاصة ذكرها القرآن، معلقا: ميلاد السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام يحمل رسالة عظيمة تدعو إلى السلم والسلام من خلال وأد الفتنة ومنع تفاقمها.

وأكد عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في حلقة جديدة من برنامج «اسأل المفتي» على قناة صدى البلد أن قول الله تعالى: "والفتنة أشد من القتل"، الفتنة هنا لا تقتصر على إيذاء نفس بعينها، بل قد تفضي إلى التشريد، القتل، والتدمير الشامل للبنى التحتية والمجتمعات.

وتابع نظير عياد قائلا: الآيات التي تحدث بها السيد المسيح في المهد، كما ورد في القرآن الكريم: " قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) إلى قوله تعالى وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا"، تتضمن المبادئ التي اتفقت عليها الشرائع السماوية جميعًا، مثل التوحيد، أصول العقيدة، الشريعة، والأخلاق.

وأوضح أن ميلاد السيد المسيح يعكس سنة الله في إرسال الأنبياء، الذين كانت رسالتهم دائمًا الدعوة إلى التوحيد وإرساء القيم الأخلاقية النبيلة، مؤكدًا أن رسالة السيد المسيح كانت دعوة للسلم، البر، والإحسان، وهي أصول دينية تتفق عليها جميع الأديان السماوية.