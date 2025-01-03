مناشدة عاجلة من نقيب الفلاحين لوزارة الزراعة بشأن البطاطس

كشف حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، آخر تطورات أسعار الخضروات في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقدم دعما كبيرا لهذا القطاع الهام.

تطورات أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وأضاف حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تعمل على تخفيف الاعباء على الفلاحين وبالتالي يستقر سوق الخضروات والفاكهة في مصر، مشيرا إلى أن هناك أرتفاع في أسعار تقاوي الخضروات الأمر الذي سيلقي بظلاله على الأسعار الفترة المقبلة.

وتابع حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، أن توفير التقاي بالسعر المناسب يمنع حدوث ما حدث قبلا في أسعار البطاطس، منشدا وزارة الزراعة حل أزمة تقاوس البطاطس بشكل سريع.



