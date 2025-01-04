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أخبار البلد

لمواجهة الأفكار المتطرفة.. مسابقة لطلاب الجامعات لإنتاج فيديوهات قصيرة توعوية

."معًا" لمواجهة الأفكار غير السوية والمتطرفة
."معًا" لمواجهة الأفكار غير السوية والمتطرفة
حسام الفقي
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أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسابقة تحت شعار "معًا" موجهة لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، تهدف إلى إنتاج محتوى مرئي يسهم في مواجهة الأفكار غير السوية والمتطرفة..

وتأتي المسابقة برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة وفي ضوء الجهود المبذولة لمواجهة الأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.


وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية والهدامة، وإعداد جيل واعٍ قادر على البناء والإبداع، بادر قطاع الأنشطة الطلابية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بإطلاق هذه المسابقة التي تستهدف مشاركة الطلاب في صناعة محتوى إبداعي هادف.

وتتضمن شروط المشاركة في المسابقة على ما يلي:


* يقوم الطلاب بإنتاج فيديو واحد لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، وحجمه لا يتعدى 100 ميجا.
* يشترط أن يكون الفيديو أصيلًا من وحي خيال الطلاب، بحيث لا يشتمل على أي مقاطع مقتبسة من الإنترنت، وفي حالة ثبوت ذلك يتم استبعاد الفيديو من المسابقة.
* لا يزيد عدد فريق عمل الفيلم عن 5 طلاب.
* يشترط أن لا تقل دقة الفيديو المشارك عن (FULL HD).
* يجب رفع العمل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك مع ضرورة وضع اسم الجامعة وأسماء فريق العمل المشارك.

كما يُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية
* نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي
* السلام الاجتماعي داخل المجتمع
* تدعيم قيم المواطنة
* تكريس مبادئ الوسطية والاعتدال
* مواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة

وقد انطلقت المسابقة من 29 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 25 يناير 2025، ويتم التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة
https://forms.gle/raBk6goFRq6QWDxx6

وسوف يتم تشكيل لجنة مُتخصصة لتقييم الأعمال المتنافسة بمعرفة وزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة، وسوف يتم تكريم الطلاب الفائزين خلال فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته القادمة.


ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذه المسابقة تمثل خطوة مهمة في مسار بناء شخصية الطالب الجامعي المصري وتعزيز وعيه الفكري والثقافي. 


وأضاف: "إن تحصين عقول شبابنا ضد الأفكار المتطرفة والهدامة يأتي في صميم رسالتنا التربوية والتعليمية. نحن نؤمن بأن الطالب الجامعي قادر على أن يكون صانعاً للوعي ومشاركاً في تشكيل الرأي العام من خلال إبداعه وأفكاره النيرة. 


هذه المسابقة تفتح المجال أمام الطلاب للتعبير عن رؤيتهم في مواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، وتمكنهم من المساهمة بشكل فعال في بناء مجتمع متماسك يقوم على أسس الوسطية والاعتدال.

التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الجامعات والمعاهد المصرية

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