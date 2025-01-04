شبورة مائية وأمطار.. تحذيرات من طقس اليوم السبت

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد اليوم السبت طقسًا معتدلًا نهارًا في معظم أنحاء الجمهورية، مع ميل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يسود طقس دافئ أكثر في جنوب الصعيد.

ومع حلول الليل، يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتسود أجواء شديدة البرودة على أغلب المناطق، مع احتمالية تصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء وأجزاء من الصحراء الغربية.

تحذيرات من الشبورة المائية والأمطار الخفيفة

وحذرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد.

كما تشير التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السلوم ومطروح مساءً.

درجات الحرارة المتوقعة

تتوقع الهيئة أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المدن على النحو التالي:

• القاهرة: 22°C عظمى، 12°C صغرى

• الإسكندرية: 21°C عظمى، 11°C صغرى

• مطروح: 20°C عظمى، 9°C صغرى

• سوهاج: 25°C عظمى، 7°C صغرى

• قنا: 27°C عظمى، 10°C صغرى

• أسوان: 27°C عظمى، 11°C صغرى

نصائح وتحذيرات للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل خاصة في المناطق الشمالية. كما يُوصى بتقليل الأنشطة في الأماكن المفتوحة خلال ساعات الليل والصباح الباكر بسبب الأجواء الباردة.

وتتابع الهيئة التغيرات في الطقس بشكل مستمر، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية للحصول على تحديثات دقيقة لحالة الطقس.