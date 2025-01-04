ركين سعد تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم البحث عن السيد رامبو

كشفت الفنانة ركين سعد في لقاء خاص لـ “صدي البلد “ أنها تقدم ”شخصية اسماء هي بنت مصرية بنقابلها كلنا في الشارع ، من قلب المجتمع المصري بتخاف علي مشاعر اللي قدامها و تساعد حسن (عصام عمر) في رحلته علشان ينقذ الكلب رامبو” .

وأضافت ركين سعد أن شخصية أسماء التي تلعبها خلال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو مؤثرة جدا خلال الأحداث ، فهي شخصية جميلة و متواضعة مؤكدة أنها لم تقدم هذا النمط من قبل ، فالشخصية تتميز بشئ من الحساسية ومتعمدة على نفسها في الوقت نفسه.



البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بها في عدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

ويشارك البطولة الممثل الشاب عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، وركين سعد، وسماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن إنتاج محمد حفظي ورشا حسني.



