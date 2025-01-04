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برقم السيارة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

برقم السيارة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور

الاستعلام
الاستعلام
مصطفى الرماح
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يقدم موقع “صدى البلد” خدمة للقراء لمعرفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وطريقة سدادها عبر وسائل الدفع المتاحة، من خلال الهاتف المحمول.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التاليhttps://bit.ly/3aPtbnW

الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات وهى:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW.

- اختر أيقونة الاستعلامات.

- حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

طرق دفع مخالفات السيارة أونلاين

لدفع مخالفات المرور؛ عليك الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع، والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

النيابة العامة السيارة مخالفات مخالفات المرور

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