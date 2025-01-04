ملابس غريبة.. منة شلبي تشعل السوشيال ميديا

شاركت الفنانة منة شلبي، متابعيها، صور جديدة لها رفقة الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ظهرت فيها بإطلالة كاجوال لافتة.

وتألقت منة شلبي، في إطلالتها، مرتديه جيب قصيرة باللون الأصفر، ونسقت معها بلوزة بسيطة دون أكمام باللون الأبيض لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد منة شلبي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت منة شلبي، ان تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ونعرض لكم صور الفنانة منة شلبي