صراع التتويج بنهائي كأس الخليج العربي 26 بين عمان والبحرين

يشهد ملعب "جابر الأحمد" الدولي في الكويت، اليوم السبت، المباراة النهائية لكأس الخليج العربي لكرة القدم في نسخته الـ26، التي انطلقت منافساتها في 21 ديسمبر الماضي.

ويواجه المنتخب العماني نظيره البحريني في لقاء حاسم، حيث تأهل العمانيون بعد فوزهم على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1، بينما تجاوز المنتخب البحريني أصحاب الأرض، منتخب الكويت، بهدف دون رد.

ويدخل المنتخب العماني اللقاء بطموح تحقيق لقبه الثالث في البطولة، بعدما تُوّج سابقًا عامي 2009 و2017.

كما يتطلع لتعويض خسارته في نهائي النسخة الماضية عام 2023 أمام منتخب العراق، وهي الخسارة الثالثة لعمان في نهائيات البطولة، بعد نهائيي 2004 ضد قطر و2007 ضد الإمارات.

أما المنتخب البحريني، فيطمح لإضافة لقب جديد إلى سجله، حيث سبق له الفوز بالبطولة مرة واحدة عام 2019 في قطر.

ويسعى المنتخب لإنهاء سنوات الإخفاق في النهائيات، بعد خسارته اللقب أربع مرات في تاريخه، ليكتب صفحة جديدة في مشواره الرياضي.