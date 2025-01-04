قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد.. موعد مباراة الأهلي القادمة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 4-1-2025 |فيديو
تقوية البصر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟
تصل إلى 9 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 4-1-2025
انتهت بحريق.. ترند هدايا المعلمين يتسبب في كارثة نارية بإحدى المدارس
الجرام بـ 3222 جنيها.. انخفاض أسعار الذهب | رقم غير متوقع لعيار 21
مش إشاعات ولا تجاهل.. تفاصيل جديدة في عودة تامر حسني إلى بسمة بوسيل
«الصحة» تطلق 137 قافلة طبية مجانية في أول شهر من 2025
لشعر صحي ولامع بدون قشرة .. فوائد غير متوقعة لـ ماسك البامية
كوريا الجنوبية تجمع نص التسجيل الصوتي للطائرة المنكوبة
بورصة الدواجن .. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم السبت 4 يناير
زيادة 20%.. "الصحفيين" تصدر توضيحا بشأن وقف التعامل مع معامل التحاليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

صراع التتويج بنهائي كأس الخليج العربي 26 بين عمان والبحرين

كأس الخليج العربي 26
كأس الخليج العربي 26
سارة عبد الله
×

يشهد ملعب "جابر الأحمد" الدولي في الكويت، اليوم السبت، المباراة النهائية لكأس الخليج العربي لكرة القدم في نسخته الـ26، التي انطلقت منافساتها في 21 ديسمبر الماضي.

ويواجه المنتخب العماني نظيره البحريني في لقاء حاسم، حيث تأهل العمانيون بعد فوزهم على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1، بينما تجاوز المنتخب البحريني أصحاب الأرض، منتخب الكويت، بهدف دون رد.

ويدخل المنتخب العماني اللقاء بطموح تحقيق لقبه الثالث في البطولة، بعدما تُوّج سابقًا عامي 2009 و2017. 

كما يتطلع لتعويض خسارته في نهائي النسخة الماضية عام 2023 أمام منتخب العراق، وهي الخسارة الثالثة لعمان في نهائيات البطولة، بعد نهائيي 2004 ضد قطر و2007 ضد الإمارات.

أما المنتخب البحريني، فيطمح لإضافة لقب جديد إلى سجله، حيث سبق له الفوز بالبطولة مرة واحدة عام 2019 في قطر.

 ويسعى المنتخب لإنهاء سنوات الإخفاق في النهائيات، بعد خسارته اللقب أربع مرات في تاريخه، ليكتب صفحة جديدة في مشواره الرياضي.

الكويت عمان كأس الخليج العربي المنتخب البحريني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية الاغتسال من الجنابة

كيفية الاغتسال من الجنابة؟.. له طريقتان فاعرف الخطوات بالتفصيل

عمرو اديب

الراجل يغلط تبيعوه.. عمرو أديب يفتح النار على جمهور الأهلي | ماذا قال؟

كولر

أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلي من شباب بلوزداد

بنوك

أعلى أسعار فائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية خلال 2025

زلزال اثيويبا

بعد زلزال وبركان إثيوبيا.. عباس شراقي: 29 هزة أرضية في 2025

سعر الدولار

آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت 4 -1-2025

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على الأهلي وكولر.. ماذا قال؟

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة أمام شباب بلوزداد

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

التأمين الطبي.. الرعاية الصحية: استمرار رفع درجة الاستعداد في 302 منشأة

فريق الحوكمة

جزاءات ومكافآت.. حصاد مرور فريق وزارة الصحة على مستشفيات بنها

وزير الري

الري: بذلنا مجهودات بارزة خلال رئاستنا للأمكاو تعزيزا للتعاون بين الدول الأفريقية

بالصور

لشعر صحي ولامع بدون قشرة .. فوائد غير متوقعة لـ ماسك البامية

فوائد ماسك البامية للشعر
فوائد ماسك البامية للشعر
فوائد ماسك البامية للشعر

في عيد ميلادها الـ63.. صور ليلى علوي قبل وبعد التخسيس

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

انقذ نفسك.. ماذا تفعل إذا انفجر إطار سيارتك أثناء القيادة؟

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

5 ماسكات من مطبخك للعناية بالقدمين .. احرصى عليهم في الشتاء

ماسك الطمي وزيت الزيتون للترطيب
ماسك الطمي وزيت الزيتون للترطيب
ماسك الطمي وزيت الزيتون للترطيب

فيديو

نانسي عجرم

نانسي عجرم تقفز من على المسرح وتتفاجأ بهذا الموقف

محمود عبد الغفار

أعتبرونا خيل حكومة.. محمود عبد الغفار: مفيش أعمال بتعرض عليا l فيديو

أحمد العوضي

أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسة

أحمد العوضي

أحمد العوضي ينفعل على تعليق متابع: ربنا عمره ما هيكرمك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد