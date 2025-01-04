أهمية تناول مكملات فيتامين د خلال فصل الشتاء.. 4 فوائد رئيسية

يعتبر تناول فيتامين د في فصل الشتاء ضروري لتعويض نقص التعرض لأشعة الشمس، التي تعد المصدر الأساسي لتصنيعه في الجسم.

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

ومن الضروري متابعة مستوى فيتامين د في الجسم عبر الفحوصات الطبية، خاصة في فصل الشتاء، لضمان الحصول على الكمية المناسبة وتجنب النقص، وفما يلي أهم الفوائد:

ـ تعزيز المناعة:

فيتامين د يدعم جهاز المناعة ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا التي تكثر في فصل الشتاء.

ـ تحسين صحة العظام:

يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، مما يعزز صحة العظام ويقي من هشاشة العظام والكسور، خاصةً في الشتاء عندما تقل الحركة ويتعرض الجسم للبرد.

ـ تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب الموسمي:

نقص فيتامين د مرتبط باضطراب المزاج والاكتئاب الموسمي (SAD) الذي يصيب الكثيرين في الشتاء بسبب قلة التعرض للشمس.

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

ـ دعم صحة العضلات:

يقلل من خطر ضعف العضلات أو التشنجات، مما يحافظ على النشاط البدني في الطقس البارد.

ـ الوقاية من الأمراض المزمنة:

تناول فيتامين د في الشتاء قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، حيث يلعب دورًا في تنظيم وظائف القلب والأوعية الدموية.

ـ تحسين صحة الجلد:

يساعد فيتامين د في تقليل التهابات الجلد التي قد تزداد سوءًا في فصل الشتاء نتيجة الجفاف.